Komşu kavgası cinayetle bitti

Edirne'nin Keşan ilçesinde M.B. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşusu H.U. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü, M.B., H.U'yu bıçakladı.



Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri H.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



M.B. gözaltına alındı, H.U.'nun cenazesi incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.