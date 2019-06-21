Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tuzla Mahallesi'ndeki apartmanda aralarında husumet bulunan Kadir D. ile komşuları Kuddusi, eşi Fidan ve oğlu Muhammed Altundağ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Kadir D.'nin tüfekle ateş açması sonucu Fidan Altundağ olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.
Sağlık durumu ağır olan baba ve oğlu, ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir D. polislerce gözaltına alındı.
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulan bir kadın hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.