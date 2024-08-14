Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aynı binada oturan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz Fayiz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'ndeki aynı binada oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

Kavgada, Şaban K., A.G., H.K., B.A., R.B. ve E.Ç. darp sonucu, Yılmaz Fayiz bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, buradaki tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yılmaz Fayiz, burada hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Şaban K. ile 5 şüpheli, gözaltına alındı.

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