Komşu kavgasına 5 tutuklama

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde 28 Eylül günü husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.