Komşu kavgasında 14 aylık bebeği hastanelik oldu. Serbest bırakılan komşu kendini savundu, karşı tarafı suçladı
23.02.2026 19:21
Son Güncelleme: 23.02.2026 19:27
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu, kucağındaki 14 aylık küçük kızın ise kafatası çatlamıştı. Serbest bırakılan komşu Selvet E. suçlamaları reddederek, kendini savundu.
Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışmalar yaşandı.
Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra’nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı.
SERBEST KALAN KOMŞUDAN AÇIKLAMA
Selvet E., Muhammed Baca ile yaşadıkları husumeti anlatarak kendini savundu. 7-8 ay önce Muhammed Baca’nın apartmanın alt katına taşındığını söyleyen Selvet E., "Muhammed Baca'yla ilk husumetimiz bir araba park yüzünden çıkmıştır. Muhammed Baca bu olay üzerine bizi takıntılı hale getirmiştir. Muhammed Baca bizi defalarca kolluk kuvvetlerine, jandarmaya, savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştur ve hepsi de asılsız çıkmıştır. Bizim adımıza açılan dosyalar hepsi de takipsizlik almıştır." dedi.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ARABANIN TORPİDOSUNA VURMUŞTUR
Son yaşanan olayı anlatan Selvet E., Muhammed Baca'nın arabasıyla geçerken kendisine hakaret ettiğini, jandarmayı çağırdığını ve jandarmanın yanında Baca'nın kendisine saldırdığını iddia etti.
Sesi duyan komşuların çıktığını ve kadınların birbirine girmeye başladığını söyleyen Selvet E. onları ayırmaya çalıştıkları sırada Muhammed Baca'nın kardeşi Şener E.'ye küfür ederek saldırdığını ve birbirlerine vurduklarını söyledi.
Baca'nın elindeki küçük çocuğun daha önce arabanın torpidosuna vurarak gözünü morarttığını iddia eden Selvet E., sonrasında ise çocuğun annesi B. Baca'nın kollarındayken yere düştüğünü savundu.
Selvet E., "Yere düşerken Muhammed Baca'nın burnu kanadığı zaman çocuğu kucağına alıp, kanı çocuğun üzerine akıtarak ‘çocuğumu darp ettiler’ diye bağırmaya başladı. Kesinlikle biz bu olayla alakalı çocuğa herhangi bir darp, bilerek bir şey yapmadık. Benim kardeşim kesinlikle çocuğa herhangi bir darp, bir şey yapmamıştır." diye kendilerine savundu.
Mermi bırakılma olayıyla da alakaları olmadığını savunan Selvet E., tehdit mesajları aldığını söyleyerek, "Benim dünden beri iki gündür telefonum hiç susmuyor. Beni çocuklarımla, ailemle, kardeşimle tehdit ediyorlar. Ben bu durumu yaşayacak hiçbir şey yapmadım." dedi.
Valilikten yapılan açıklamada babanın ve küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
VALİ'DEN ZİYARET
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayda yaralanan baba ve kızını Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
Konuyla ilgili Vali Usta yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; ülkemiz bir hukuk devleti olup hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacaktır. Yalova, memleketi, aidiyeti ve inancı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşadığı bir ilimizdir. Bu anlaşmazlığa farklı bir anlam yüklemek Yalova'mıza yapılacak büyük bir haksızlık olur. Toplumsal barışımızı zedelemeye, huzur ve güven ortamını sarsmaya yönelik dezenformatif paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi.
Valilik açıklamasında, Esenköy beldesinde yaşanan olayın, aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.
Olayın geçmişe dayalı kişisel anlaşmazlıkların bir sonucu meydana geldiği, iki komşu arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü ve olay sırasında baba M.B. ile kucağında bulunan M.İ.B'nin darbedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Baba ile kızı, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Baba ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, çocuğun kafatasında çatlak tespit edilmiş olup, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek müşahede altına alınmıştır. Olayın ardından Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, savcılık talimatıyla kasten yaralama olayına karıştığı tespit edilen Ş.E. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulanmış, 21 Şubat 2026 tarihinde çıkarıldığı Yalova Asliye Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."