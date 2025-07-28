Komşudaki orman yangını Edirne'yi dumana boğdu

Bulgaristan'ın Lesovo kenti yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.



Alevlerin sınırı aşıp Türkiye topraklarına ulaşmaması için Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye devreye girdi.



Ekipler sınır hattında nöbete başladı..



Yoğun duman, is ve koku, rüzgarın etkisiyle 50 kilometre uzaklıktaki Edirne şehir merkezine ulaştı.



Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, yer yer görüş mesafesi düştü.



"EDİRNE'DE YANGIN YOK"



Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada,, il genelinde herhangi bir yangın olmadığı belirtildi.

"Bulgaristan'daki ekiplere destek için bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edildi" denildi.



Edirne Belediyesi'nin süreci yakından takip ettiği, gerekli tüm koordinasyonun ilgili kurumlarla sürdürüldüğü vurgulandı.