Komşudan akılalmaz oyun: Anahtarı kopyaladı, evip soyup araba aldı
Samsun'da bir kişi anahtarını gizlice kopyaladığı komşusunun evini soydu. Evdeki ziynet eşyalarını çalan kadın, altınları bozdurup kendisine sıfır araba aldı.
Olay, Atakum ilçesinebağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Enes B. ve eşi Özge B., evlerinde tuttukları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan toplam değeri 1 milyon 700 bin lira olan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu.
EVDE OLMADIKLARINDA İÇERİ GİRDİ
Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da sekiz gün evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini beyan etti.
ANAHTARI KOPYALADI
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayının müştekilerle aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. isimli kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
N.G.'nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle eve girdiği ve altınları çaldığı tespit edildi.
ALTINLARI BOZDURUP KENDİNE ARABA ALDI
Şüpheli N.G.'nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınların bozdurularak 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır araç satın alındığı ortaya çıktı.
Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
