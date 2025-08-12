Komşudan akılalmaz oyun: Anahtarı kopyaladı, evip soyup araba aldı

Samsun'da bir kişi, evinin anahtarını gizlice kopyaladığı komşusunu soydu.

Olay, Atakum ilçesinebağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Enes B. ve eşi Özge B., evlerinde tuttukları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan toplam değeri 1 milyon 700 bin lira olan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu.

EVDE OLMADIKLARINDA İÇERİ GİRDİ

Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da sekiz gün evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini beyan etti.