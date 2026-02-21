Komşular arasında bıçaklı kavga. Dört kişi hastanelik oldu
Eskişehir'de komşular arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti.
Eskişehir'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Eskişehir'de aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.