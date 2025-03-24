Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi öldü

Barış Mahallesi'nde 22 Mart'ta çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen K.E. İ.C.E, S.E, Ö.B, A.B, H.B. ve B.B'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.E, İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.B, A.B. ve H.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.



B.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda 22 Mart'ta komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklı çıkan kavgada silahla yaralanan Yusuf Bayrak (39) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, olayda 3 kişi de darp neticesinde yaralanmıştı.