Komşular arasında silahlı kavga: WhatsApp grubunda başladı, sokağa taştı
Kayseri'de komşular arasında WhatsApp grubunda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sokağa taşarken, yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayın şüphelisi A.C. yakalandı.
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