Komşular arasında uyuşturucu kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, 27 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Seyhan İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Orhan Boyan (37) mahallede uyuşturucu satışı yaptığı için komşusu Fatih Y. (40) ile tartıştı. Fatih Y., Orhan Boyan'ı uyuşturucu satmaması konusunda defalarca uyardı.

Uyarıları dikkate almayınca sinirlenen Fatih Y., Orhan Boyan'la kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında Fatih Y., Orhan Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

Boyan kanlar içerisinde yere yığılırken Fatih Y. hiç bir şey olmamış gibi evine gitti.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Boyan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Orhan Boyan kurtarılamadı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, söz konusu şüpheli Fatih Y.'yi evinde yakaladı. Yakalanan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, öldürülen Orhan Boyan'ın “Uyuşturucu ticareti”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.