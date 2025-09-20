Komşular kötü kokuya dayamadı: Evden iki kamyon çöp çıktı

Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinden 11 ton çöp çıktı.

Komşular kötü kokuya dayamadı: Evden iki kamyon çöp çıktı

'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.

Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...