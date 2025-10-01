Komşular kötü kokuyu ihbar etti, yaşlı adam evinde ölü bulundu
Elazığ'da 65 yaşındaki kişi, evinde ölü olarak bulundu.
Elazığ’da bir sitede yalnız yaşayan Fevzi Kopar’dan bir süredir haber alınamadı. Apartmandan kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kopar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemede, Kopar’ın yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.