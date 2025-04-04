Komşular sokak ortasında birbirine girdi
İstanbul Sultangazi'de aynı sokakta yaşayan komşular arasında kavga çıktı. Komşuların saç saça, baş başa kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sultangazi'de komşular, sokak ortasında birbirine girdi.
Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sokak ortasında dört kadın ve bir erkeğin karıştığı saç saça, baş başa yaşanan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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