Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da, aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Komşular birbirlerinden şikayetçi oldu.

İHA - NTV Haber 03.03.2020 - 11:07 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 11:23

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İstanbul'un Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi'nde aynı binada komşu olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine vurmaya başladı.

Kavgada iki aileden de toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içerisinde kalarak sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Komşular birbirlerinden şikayetçi oldu.

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