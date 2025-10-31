Komşuların hırsızlık kavgası cinayetle bitti

Ankara'da komşular arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda ikamet eden 29 yaşındaki Haydar Murat Abacı ile 24 yaşındaki F.K. arasında çalınan bisiklet nedeniyle tartışma çıktı.

Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. F.K.'nin ruhsatsız silahla ateş açtığı Abacı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abacı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan F.K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.