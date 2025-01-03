Komşuların kavgasında kan aktı

İzmir'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Komşuların kavgasında kan aktı

Ferahlı Mahallesi'nde komşular A.M.Z. (47) ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.M.Z. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.Y'yi gözaltına aldı.

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