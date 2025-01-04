Komşuların kavgasında kan aktı: İki kadının öldürüldüğü çatışmayla ilgili 4 tutuklama

Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.



Yaralı kadınlar Kocaoğlu ve Gümüş hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Ö.G, T.G, H.K, E.K, H.G, S.G, Y.D. ile A.Ç. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Ö.G., T.G., H.K. ile E.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerler zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kavganın geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı ve buna bağlı olarak yaşanan komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı belirtildi. Hayatını kaybedenler bir gün arayla toprağa verildi.