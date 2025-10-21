Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde komşular arasında kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.



Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan 49 yaşındaki İsa Elkatmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu ve arada kalan 2 çocuğun, kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü.



Kavganın aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Kılıç ile Direk aileleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.