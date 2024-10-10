Komşuların kaz kavgası ölümle bitti
Iğdır'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, taraflardan biri diğerini silahla vurarak öldürdü.
Iğdır'da komşuların kavgası cinayetle bitti. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi.
Mahalledeki iki komşu arasında iddiaya göre kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bu sırada Şemdil Sağlam (18), tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı (33) vurdu.
Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı.
Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Polis Adliye
- Iğdır
- Yurt Haber