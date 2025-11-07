Komşuların park kavgası kanlı bitti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki komşunun otomobil park etme nedeniyle yaşadığı tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Yunuseli mahallesinde meydana geldi. E.Ç. ile komşusu H.E. arasında, aracını evinin önüne park etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyüdü. Kavga sırasında E.Ç., tabancayla ateş ederek H. E.’yi karnından vurdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı H.E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli E.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.