Komşuların silahlı kavgası: Bir ölü, üç yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.



Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, üç kişi de darp sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.