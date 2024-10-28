Komşuların taşlı sopalı aidat kavgası: 11 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, komşular arasında aidat nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 11 kişi yaralanırken polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Komşuların taşlı sopalı aidat kavgası: 11 yaralı

Siverek’in Ayvanat Mahallesi’nde aynı binada oturan aileler arasında aidat konusu yüzünden tartışma başladı ve kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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