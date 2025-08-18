İstanbul Avcılar'da komşuların "yan baktın" kavgası cinayetle bitti.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı.

Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.