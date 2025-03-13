Komşularını öldüren baba ve oğlunun evinde yangın

Yangın, 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'ta meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.



EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT



Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş.'nin yaşadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.