Komşularını öldürüp intihar etti

“BİRBİRLERİYLE 3-4 SENEDİR TARTIŞIYORLARDI”



Olayla ilgili konuşan köy derneğinin başkanı Ali Said Kaymak şunları söyledi:



''Birbirleriyle komşulardı. Küçük meselelerden dolayı sürekli sürtüşme halindeydiler. Birbirinden sürekli şikayetçi oluyorlardı. Ben de kendilerini her gördüğümde böyle davranmamaları konusunda uyarıyordum. Birbirleri ile 3-4 senedir tartışıyorlardı. Dün İbrahim evinin önünde traktörünün tekerleğini değiştiriyormuş. O sırada Lütfü elindeki tüfekle çok yakın bir mesafeden İbrahim’i sırtından vurmuş. Ardından da İbrahim’in eşini ateş ederek öldürmüş. Ardından da kendi göğsüne sıkarak yaşamına son vermiş. Küçük meselelerden dolayı hep tartışırlardı.''

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