Komşularıyla tartıştı eline ne geçiyorsa balkondan attı

Ankara'da sinir krizi geçiren bir kişi, evdeki eşyalarını balkondan attı.

Olay Keçiören ilçesinde yaşandı.

Yükseltepe Mahallesi'nde bir kişi komşularıyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SU DOLU ŞİŞELERİ BALKONDAN ATTI

Kadın, balkonundaki dolu su şişeleri ile diğer eşyaları yola atarak çevreye zarar verdi.

Bağırarak küfür eden kadının o anları ise bir komşusu tarafından kayda alındı.

Kadın ile komşuları arasında uzun zamandır husumet olduğu ve daha önce de çok kez birbirleri hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.