Komşularla bıçaklı kavga | HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve oğlu serbest bırakıldı

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu ile yaş ağaçların kesildiğini öne süren, aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Efe, oğlu Hikmet Efe ile Recep Aytekin yaralandı.
Gözaltına alınan baba ve oğul ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, savcılıktaki ifadelerinin ardından "kasten yaralama" suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Nurullah Efe'ye ev hapsi cezası verildi. Hikmet Efe ise imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
HKP'DEN AÇIKLAMA
HKP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe'nin insan, hayvan ve doğaseverliğinin herkes tarafından bilindiği belirtildi.
Efe'nin yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan bazı kişileri uyardığı öne sürülen açıklamada, "Bunun üzerine bu güruh, Genel Başkanımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır. Bu güruh aynı zamanda Genel Başkanımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin olay sonucunda başından yaralandığı, saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanması sonucu eline dikiş atıldığı kaydedildi.
''OĞLU TUTTU, BABASI BIÇAKLADI''
R.A.'nın, ''Ailemle dalları kesmeye başladık. Nurullah da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı.'' dediği öğrenildi.
Emniyette ifade veren R.A.'nın eşi H.A. ise, ''Komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah isimli şahıs ‘Siz hırsız mısınız, bekleyin geliyorum.' diyerek bize çıkıştı. Nurullah isimli şahıs elindeki bıçak ile eşim R.A.’yı göğsünden bıçakladı. Şikayetçiyim.'' diye konuştu.
HKP GENEL BAŞKANI ANKUT: ARAMIZDA HUSUMET VARDI
Müşteki şüpheli Nurullah Efe Ankut'un polis merkezinde, R.A. ile aralarında önceye dayalı husumetleri olduğunu öne sürerek, "Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. Ara ara hayvanlara yemek veririm. R.A. ile aramızda daha önceden sokakta hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış, bu konudan dolayı da onlarla husumetimiz vardır. R.A. ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. 'Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?' dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara 'Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız' dedim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
''BANA BIÇAĞI SALLADI, ELİMLE KARŞILIK VERDİM''
Bunun üzerine karşı tarafın küfür ettiğini, ellerinde kasap bıçağı ve sopalar olduğunu savunan Ankut, "R.A., binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı, ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım ancak kimin vurduğunu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
''KİMSEYE BIÇAKLA SALDIRMADIK, ŞİKAYETÇİYİM''
Nurullah Efe Ankut, oğlunun da kendisinin de kimseye bıçakla saldırmadığını savunarak, tartıştığı kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.
Müşteki şüpheli Hikmet Efe'nin yanı sıra diğer müşteki şüpheliler ile tanıkların da ifadesine başvurulurken, Nurullah Efe'nin "mala zarar verme", Hikmet Efe'nin ise "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "konut dokunulmazlığını ihlal"den suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Bu arada olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Nurullah Ankut'un elinde bıçakla aşağıya indiği, komşularının elinde uzun sopalar bulunduğu, taraflar arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.
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