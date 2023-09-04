Komşularla bıçaklı kavga | HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve oğlu serbest bırakıldı

HKP'DEN AÇIKLAMA



HKP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe'nin insan, hayvan ve doğaseverliğinin herkes tarafından bilindiği belirtildi.



Efe'nin yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan bazı kişileri uyardığı öne sürülen açıklamada, "Bunun üzerine bu güruh, Genel Başkanımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır. Bu güruh aynı zamanda Genel Başkanımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin olay sonucunda başından yaralandığı, saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanması sonucu eline dikiş atıldığı kaydedildi.



''OĞLU TUTTU, BABASI BIÇAKLADI''



R.A.'nın, ''Ailemle dalları kesmeye başladık. Nurullah da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı.'' dediği öğrenildi.

Emniyette ifade veren R.A.'nın eşi H.A. ise, ''Komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah isimli şahıs ‘Siz hırsız mısınız, bekleyin geliyorum.' diyerek bize çıkıştı. Nurullah isimli şahıs elindeki bıçak ile eşim R.A.’yı göğsünden bıçakladı. Şikayetçiyim.'' diye konuştu.

