Komşunu pompalı tüfekle öldürdü, Manisa'da yakalandı

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile K.Ü. (28) arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

K.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine M.A'ya evinin önünde pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. M.A, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Zanlı, polis ekiplerince yapılan takip sonucu plakalarını söktüğü aracın içerisinde Manisa'da yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.