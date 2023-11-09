Komşunun cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, komşusunun kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir kişi, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.



Olay, 2017 yılında Gökçesu beldesinde meydana geldi. Olayın yaşandığı tarihte 9 yaşında olan K.Ç. komşuları M.Ö. (75) tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşadığı olayın şoku ve korkusuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmenin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı cinsel istismarı anlattı.

Rehber öğretmen, durumu okul idaresine, polise ve aileye bildirdi. Aile şikayetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., 6 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. hakkında ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan dava açıldı.



''BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM İMKANSIZ''

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, suçlamaları reddeden M.Ö., "Kız, komşumun kızıdır. Kendisini kesinlikle kolundan tutup eve zorla getirip, cinsel istismarda bulunmadım. Eşim öldüğü için zaten üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey yapmam imkansız. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.” dedi.

''KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEMEMEM KONUSUNDA BENİ KORKUTMUŞTU''



K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, “Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum.'' diye konuştu.

75 YAŞINDAKİ KOMŞUYA 8 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.