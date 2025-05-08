Komşusu tarafından av tüfeğiyle vuruldu
İzmir'de çıkan kavgada komşuları tarafından av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde gürültü sebebiyle tartıştığı komşusunun av tüfeğiyle vurduğu Murat Dolaz (42) kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dolaz'ın cenazesinin Tire'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayda yaralanan Şerif Ali Dirlik'in (63) Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
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