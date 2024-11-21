Komşusuna sinirlendi: Otomobilini parçaladı
Bursa'da bir kişi, tartıştığı alt komşusunun otomobiline zarar verdi. Aracında maddi zarar olan alt komşu, şikayetçi oldu.
Merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi Narlı Sokak üzerinde E.P. ile C.B. sözlü olarak tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Duruma sinirlenen E.P., sokağa inerek C.B.'ye ait otomobile sopa ile saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Şüpheli E.P. olay yerinden kaçarken, C.B. ise karakola giderek E.P.'den şikayetçi oldu.
LASTİKLERİNİ KESMİŞ
Yaklaşık bir yıl önce de E.P.'nin, C.B.'ye ait otomobilinin lastiklerini kestiği öğrenildi.
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