Komşusuna sinirlendi: Otomobilini parçaladı

Bursa'da bir kişi, tartıştığı alt komşusunun otomobiline zarar verdi. Aracında maddi zarar olan alt komşu, şikayetçi oldu.

Komşusuna sinirlendi: Otomobilini parçaladı

Merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi Narlı Sokak üzerinde E.P. ile C.B. sözlü olarak tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Duruma sinirlenen E.P., sokağa inerek C.B.'ye ait otomobile sopa ile saldırdı. 

Komşusuna sinirlendi: Otomobilini parçaladı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli E.P. olay yerinden kaçarken, C.B. ise karakola giderek E.P.'den şikayetçi oldu.

LASTİKLERİNİ KESMİŞ

Yaklaşık bir yıl önce de E.P.'nin, C.B.'ye ait otomobilinin lastiklerini kestiği öğrenildi.

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