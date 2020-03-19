Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

Kayseri'de yurt dışından gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddiasıyla komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. Eve gelen ekip, Döndü A.'yı yapılan kontrollerinin ardından karantinaya

uyması konusunda uyardı.



​Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi.

İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler Döndü A'nın evine gelerek sağlık taramasını gerçekleştirdi.

Yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir soruna rastlanmadı.

Ekipler Döndü A'nın 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek evden ayrıldı.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN '14 GÜN' UYARISI