Komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü, cinsel istismarda bulundu

2022 yılının Ağustos ayında İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphelenerek telefonundaki mesajları okudu.

Mesajlarda eşinin, komşusu M.Y. ile cinsel içerikli mesajlarını gören Zorlutuna, diğer komşusu Ü.Y. ile bir plan yaptı ve eşinin telefondan mesaj göndererek M.Y.'yi eve davet etti.

DAYAK, CİNSEL SALDIRI, ŞANTAJ



Başka bir odada bekleyen ve M.Y.'nin yatak odasına girmesinin ardından diğer komşusu Ü.Y. ile birlikte oyuncak tabancayla odaya giren Zorlutuna, beyzbol sopası ile M.Y.'yi dövdü. Ardından M.Y.'yi çırılçıplak soyan adam, cinsel saldırıda bulunup o anları kayıt altına aldı.

Bu görüntüleri kullanarak M.Y.'nin otomobilinin şantajla eşi F.Z.'nin üzerine devrini sağlayan Zorlutuna bununla da yetinmedi ve M.Y.'nin eşinin 21 bin liralık ziynet eşyasını aldı.

Olayların ardından polis merkezine giden M.Y., durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.’den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Davanın 3'üncü duruşması dün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

46 YIL HAPİS İSTEDİ



Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, Halil Zorlutuna’nın M.Y.’ye karşı ‘Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Hakaret’, ‘Nitelikli yağma’, 'Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Halil Zorlutuna’nın M.Y.’nin eşi Ş.Y.’ye karşı da altınlarını aldığı için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Halil Zorlutuna'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.



EŞİ VE KOMŞUSU İÇİN DE CEZA İSTENDİ



Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.