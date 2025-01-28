Komşusunu dövdü, telle boğmaya çalıştı

12 yaşındaki oğlunun gözü önünde saldırıya uğrayan Aygün, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Muhammed Aygün ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Aygün tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırgan Mehmet C. ise gözaltına alındı.

2 YIL ÖNCE UYARDIĞI İÇİN SALDIRMIŞ



Mehmet C.’nin, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed Aygün’ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi.



Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet C.’nin sinirlenip Aygün’e saldırdığı öne sürüldü.



Mehmet C.’ye 2 yıl önce eşinin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi.