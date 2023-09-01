Komşusunu el bombasıyla tehdit etti: Evinden 2 el bombası çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın tutuklandı.

Komşusunu el bombasıyla tehdit etti: Evinden 2 el bombası çıktı

'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre, mahallede iki komşu arasında çıkan kavganın ardından R.Ş. isimli kadın, komşusuna giderek yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu.

Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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