Komşusunu kamyonetle ezmeye çalıştı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Cüneyt Bülent Kol, otomobilinin arkasına kamyonetini park eden komşusu ile tartıştı.
Tartışma sonucu arka sokaktan dönüş yapan komşu Şahin Dalkıran, Cüneyt Bülent Kol'u ezmeye çalıştı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Cüneyt Bülent Kol, sabah işe gitmek için evinden çıktığında komşusu Şahin Dalkıran'ın kamyonetini kendi otomobilinin arkasında gördü.
Komşusunun zilini çalarak aracı çekmesini isteyen Kol ile Dalkıran arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi.
Hastaneye kaldırılan Cüneyt Bülent Kol, komşusundan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri de şikayet dosyasına girdi.