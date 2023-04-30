Komşusunu kamyonetle ezmeye çalıştı

Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi.



Hastaneye kaldırılan Cüneyt Bülent Kol, komşusundan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri de şikayet dosyasına girdi.

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