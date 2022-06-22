Komşusunu öldüren coğrafya öğretmenine müebbet hapis onandı

Kayseri'de husumetli olduğu komşusunu öldüren coğrafya öğretmeninin müebbet hapsi onandı.



Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Dinçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AYAĞINA ATEŞ ETTİM, KAFASINA GELMİŞ"



Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Dinçer, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Osman'ın kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Sinkaflı küfretti" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Dinçer'i, 'kasten öldürme'den müebbet hapis, 'hakaret' suçundan ise 900 TL cezaya çarptırdı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı.



KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK



Sanık Mustafa Dinçer'in avukatı karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.