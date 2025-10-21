Komşusunu öldüren firari şüpheli jandarmaya ateş açtı: Hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta Mustafa Çatak (70), Hafik ilçesi Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil Servi (69) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, Servi üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



HASTANEDE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Jandarma komando ekipleri, olayın ardından kaçan Adil Servi'nin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Servi, "teslim ol" çağrısına tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Jandarma ekipleri, yeniden kaçmaya çalışan Adil Servi'yi bacağından vurarak yakaladı.

Servi, Hafik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak aşırı kan kaybettiği belirlenen Servi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.