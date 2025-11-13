Komşusunu önce dövdü, sonra pencereden attı

İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen kişi bir süre sonra ayağa kalkıp çatıda gezindi.

O sırada sokak ortasında elinde bıçak olan bir zanlı binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı.

Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.