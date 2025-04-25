Komşusunu tehdit etti, evinde cephanelik çıktı
Komşusunu silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.A.'nın evinde yapılan aramada silah ve malzemeler ele geçirildi. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’un Atakum ilçesinde alt kattaki komşusu ile aralarında anlaşmazlık bulunan T.A.'nın kapısına gidip silahla tehdit ettiği iddia edildi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, T.A.'yı gözaltına alarak evinde arama yaptı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, üç adet tüfek şarjörü, iki adet kasatura, bir adet muşta, dört adet kelebek tabir edilen bıçak, 123 adet tabanca fişeği, 1 adet plastik cop, 1 adet çelik yelek, 1 adet el baltası ve 1 adet ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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