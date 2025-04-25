Komşusunu tehdit etti, evinde cephanelik çıktı

Samsun’un Atakum ilçesinde alt kattaki komşusu ile aralarında anlaşmazlık bulunan T.A.'nın kapısına gidip silahla tehdit ettiği iddia edildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, T.A.'yı gözaltına alarak evinde arama yaptı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, üç adet tüfek şarjörü, iki adet kasatura, bir adet muşta, dört adet kelebek tabir edilen bıçak, 123 adet tabanca fişeği, 1 adet plastik cop, 1 adet çelik yelek, 1 adet el baltası ve 1 adet ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

