Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan 71 yaşındaki Orhan Örnek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi.

Komşusunun cenazesinden fenalaşıp hayatını kaybetti - 1

Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek’in cenazesine katıldı. namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Örnek’in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.

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