Komşusunun evine baltayla saldırdı

Evlerine yapılan saldırıyı anlatan Gönül Sayan, ''Karşı evde oturuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, kendisini tanımıyoruz. Evimizde çay içerken akşam baltaya sarılmış, kapımıza zarar verdi. İçeride mağdur kaldık. Çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarıma zarar vermiş. Biz o sese çıktık.'' dedi.



''KAPIMI ÇALIP 'BUNU AL' DESE ANLARIM''



Sayan, “Şurada süpürgeler var üstümüze saldırdı. Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi. Ben 3 gün önce oğlumun yanına geldim. Neden buraya elbise asma demirini koymuşum. Kapımı çalıp, 'Bunu al' dese anlarım.” şeklinde konuştu.

Gönül Sayan ve ev sahibinin saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

