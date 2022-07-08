Komşusunun evini yaktı, özel harekat operasyonuyla yakalandı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı.



Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.