Komşusunun köpeğini ezip kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, komşusunun köpeğine aracıyla çarptı. Ezilen köpek ölürken, sürücü ardına bakmadan yoluna devam etti.

Komşusunun köpeğini ezip kaçtı

'da bir sürücü, hafif ticari aracıyla yoldaki köpeği ezerek öldürdü.

Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde bulldog cinsi köpeğini babasına ait eve bırakan Gamze Demircioğlu, köpeğin kaybolduğunu fark etti.

Ailesiyle birlikte bir gün boyunca köpeği arayan ve bulamayan Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde, komşularına ait aracın köpeklerini ezdiğini gören genç kadın, jandarmaya şikayette bulundu.

İfadesi alınan komşuları, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını fark etmediğini öne sürdü.

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