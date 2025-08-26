Komşusunun köpeğini silahla öldürdü

Ankara'da hayvan cinayeti yaşandı.



Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine köpek sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.