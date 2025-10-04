Komşusunun motosikletini izinsiz aldı: Kazada hayatını kaybetti

Komşusunun motosikletiyle gezerken kaza yapan çocuk hayatını kaybetti

Komşusunun motosikletini izinsiz aldı: Kazada hayatını kaybetti

’nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet A., komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezdiği sırada kaza yaptı. Duvara çarpan çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi köyünden meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti alarak dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Komşusunun motosikletini izinsiz aldı: Kazada hayatını kaybetti - 1 Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...