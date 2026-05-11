Komşusunun öldürdüğü esnaf, kendi aracıyla uğurlandı
11.05.2026 03:52
Erdek'te komşusuyla yaşadığı "yüksek sesli müzik" tartışmasında öldürülen 46 yaşındaki İsmail Süzan'ın cenazesi, sahibi olduğu çekici aracıyla taşındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği için uyardığı Ali T.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden esnaf İsmail Süzan'ın cenazesi toprağa verildi.
İlçenin tanınan esnaflarından Süzan için Yalı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Süzan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.
Namazın ardından İsmail Süzan'ın tabutu, yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına taşındı.
Olay önceki gün Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. Kaynak ustası Ali T. ile çekici hizmeti veren İsmail Süzan arasında "yüksek sesle müzik dinleme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ali T., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Süzan, 2 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.