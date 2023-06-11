Komşuyu hedef alan "satılık" yazısına mahkeme el koydu: Tazminat davası da açacağım

"MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"



İlçede esnaflık yaptığını, 4 yıldır da aynı dairede oturduğunu söyleyen Arzu Korkmaz, şunları söyledi:



"Bu pankartı görünce çok üzüldüm. Neden böyle bir şey yaptığını da düşündüm. Ben o sitede 4 yıldır oturuyorum, daha önce hiç kimse tarafından şikayet edilmedim. Hiç kimse ile bir kavgam, gürültüm olmadı. 5 yıldır esnaflık yapıyorum. Herkes beni tanıyor, benim böyle gürültü yapmam söz konusu değil. Madem gürültü yapıyorsam neden alt komşum yan komşularım benden şikayetçi değil de sadece üst komşum benden şikayetçi. Asılan yazıyla ilgili çıkan haberler beni ruhsal, psikolojik olarak çok etkiledi. Öyle bir pankartı görmek beni derinden etkiledi ve yaraladı. Ben gerek polise, Cumhuriyet Başsavcılığı'na pankartın indirilmesi şikayette bulundum. Mahkeme kararı ile pankart oradan polis eşliğinde indirildi. Bundan sonra ben davamın peşindeyim, kesinlikle pes etmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminatlarımı açacağım. Çevremden çok tepki aldım. İnsanların aklına kötü şüpheler geldi. 'Acaba ne oldu da bu pankartı asıldı' diye etraftan çok duyumlar aldım." diye konuştu.

Komşularına kızdı, 'Daha kötü insanlara satılıktır' yazıp evini satışa çıkardı Haberi Görüntüle "DAVA DOSYASINA DELİL OLARAK ALINDI"



Arzu Korkmaz'ın avukatı polisin indirdiği yazının dava dosyasına delil olarak alındığını söyledi.



Bugüne kadar emsali görülmemiş bir pankart ile karşılaştıklarını söyleyen avukat, "Esasında biz ilk planda hakaret fiili suç eylemi olduğunu düşündük. Hakaret tarzında alt komşuyu isabet etmesi nedeniyle kişinin şeref ve saygınlığını zedelediğini düşündük. Hukukta tartışılır bir konu hakaret olur olmaz. Esas itibariyle kişilerin huzurun ve sükununu kamu düzenini koruyacağını ifade etmekte. Huzur ve sükunetin bozulması soruşturmasında pankart tam 3 ay olmuş ve indirilmiyor. Biz müvekkilimizle siteye gidip pankarta baktığımızda benim içim sızladı." diyerek açıklamasına şöyle devam etti:



"Hukuk karşısında müvekkilin adeta katledildiğini ve eziyete suçun halen devam ettiği düşüncesiyle ben şu sonuca vardım. Nasıl bir cinayet soruşturmasında, yaralama soruşturmasında bir silah veya bıçağa el konuluyorsa, dosyaya delil olarak değerlendiriliyorsa, bu pankartın da bu suretle el konulup dosyaya delil olarak savcılık makamına anlattım. Talebimiz ve mücadelemiz sonuç verdi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile pankart polis tarafından indirilip alında ve dosyaya delil olarak saklandı. Bundan sonraki süreç, savcılık soruşturmasını tamamlayacak, tanıkları dinleyecek. Dosya zaten belirli bir sürece geldi bundan sonra biz esasında hem hakaret eyleminden hem de kişilerin huzuru sükununu bozmaktan dava açılması için mücadelemizi vereceğiz. Bunun yanında müvekkilimin iş gücü kaybı oldu, çevrede rencide edildi. Tanıyanlar tarafından suçlandı, bununla ilgili olarak maddi, manevi tazminatımızı mahkemede talep edeceğiz." Özge Şeber "O EVİMİN SATILIK İLANI"



Balkonuna astığı yazının mahkeme kararı ile kaldırılmasının ardından konuşan Özge Şeber, "Öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir protesto pankartı değil satılık ev ilanı. Burada kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmıyor. Çünkü apartmanda 50 daire var. 50 daireden kimse rahatsız olmuyor ama kişi kendisini bildiği için şikayette bulunmuş. Mahkeme şu an bizimle ilgili olarak duruşma da yapmadı ama bu bir suç unsuru olabilir, diye el koymuşlar. Buna dair bir karar geldi, biz de karşı koymadık. Ama o benim evimin satılık ilanı onu bana geri vermeleri gerekir" dedi.