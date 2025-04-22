Kömür madeninde acı ölüm
Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağında ölüm yaşandı. Ocakta devrilen vagonun altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir özel maden ocağında çalışan Asim Karaöz (62), madenden çıktığı esnada bindiği vagonun devrilmesiyle altında kaldı.
İş arkadaşlarınca vagonun altından çıkarılan Karaöz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan işçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaöz'ün cenazesinin, memleketi Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.
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